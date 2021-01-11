نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنربخشة يشعل الصراع على صدارة الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتدم الصراع بين فنربخشة و بكشتاش علي صدارة الدوري التركي الممتاز ، بفوزه على مضيفه إيرزوروم سبور (3/0)، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ18.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 35 نقطة، بالتساوي مع بشكتاش المتصدر، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف فقط.

وأحرز ميرت هاكان يانداش بهدف، في الدقيقة 45، ثم أضاف ديميتريوس بيلكاس الهدف الثاني، في الدقيقة 48.

واختتم سينان جوموش التسجيل لفنربخشة، في الدقيقة 51