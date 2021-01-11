نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك الجديدة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات الجديدة في الدوري الممتاز لهذا الموسم حتى الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك على النحو التالي:

الجونة 19 يناير – استاد بتروسبورت – الجولة الـ8

أسوان 23 يناير – استاد أسوان – الجولة الـ9

مصر للمقاصة 28 يناير – استاد بتروسبورت – الجولة

العاشرة

‏غزل المحلة 2 فبراير – استاد غزل المحلة – الجولة الـ11

‏الإسماعيلي يوم 17 فبراير – استاد القاهرة - مؤجلة من الجولة الـ13

وادي دجلة 1 مارس – استاد الأهلي السلام – الجولة الـ14

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.