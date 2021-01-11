نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن الاتفاق الذى تم بين ادارة النادي والاعلامي الشهير سيف زاهر لتولي حملة الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الفريق.

اضافت : رمضان صبحي غاضب بشدة من ادارة بيراميدز فى ظل استمرار حملة الهجوم التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ رحيله عن الاهلي الى صفوف بيراميدز.

واوضحت : رمضان نقل الى مسئولي بيراميدز غضبه من سلبية النادي فى التعامل مع الهجوم الذى يتعرض له وعلى الفور تم التواصل مع سيف زاهر بل وعقد اتصالات واجتماعات مستمرة من اجل قيادة حملة الدفاع عن اللاعب.

واشارت : الفصل الاول من المشهد بدأ اول امس بعد تسريب سيف زاهر خبر وجود مفاوضات من جانب الاهلي لاستعادة رمضان صبحي من اجل تخفيف الضغط على اللاعب وتحويل الدفة الى الاهلي ومسئوليه وجماهيره لكشف الموقف من استعادة اللاعب قبل ان ينفذ زاهر الفصل الثاني من المشهد امس بتأكيد وجود مفاوضات شفهية بين بيراميدز وحمدي فتحي لاعب الاهلي من اجل تجميد الحديث عن رمضان صبحي الذى يعيش حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الذى يتعرض له واتفق مع ادارة ناديه على تكليف سيف زاهر بالدفاع عنه.