الرياضة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

كريم نيدفيد وجونيور أجاي وناصر ماهر ومحمود وحيد بسبب الإصابة، ومروان محسن وعمرو السولية لعدم الجاهزية بعد عودتهما عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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