اليوم وغدا 8 لقاءات في ختام مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / سالم الصالحي

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولى وبنهايتها تنقضي مرحلة الإياب للمجموعتين الأولى والثالثة باستثناء اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بين مصيرة وجعلان في المجموعة الثانية والذي سيقام في الرابع من فبراير القادم .. لقاءات الجولة الخامسة ستقام على مدار يومين وبكل تأكيد ستكون مثيرة في أحداثها وصعبة على أطرافها ونتائجها ستغير مشهد الترتيب العام وقد تغادر بعض الأجهزة الفنية مكانها ، فلا مجال للخسارة أو نزيف مزيد من النقاط .. ففي المجموعة الأولى يستضيف مرباط نظيره أهلي سداب على ملعب مجمع صلالة وفي المجموعة الثانية صور يواجه مصيرة بمجمع صور وفي المجموعة الثالثة المضيبي بملعبه يلاقي الخابورة وعبري يحل ضيفا على البشائر ، وتستكمل الجولة غدا بلقاء يجمع سمائل وصلالة بملعب سمائل والاتفاق يواجه الطليعة بملعب المضيبي والعروبة يلاقي جعلان بمجمع صور والشباب بملعبه يتبارى مع مجيس .. وكانت الجولة الرابعة قد شهدت فوز أهلي سداب على بوشر بهدفين لرامس الحبسي ويوسف السعدي مقابل هدف سجله هشام تعيب وتفوق صلالة على مرباط بهدف للمحترف أمادو ديالو بعد خسارتين سابقتين ، وتمكن العروبة من تحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما فاز على الاتفاق بهدفين أحرزهما مشعل جمعة وخالد العلوي وصور تغلب على جعلان بهدف عبدالله المشرفي وحقق مصيرة فوزه الأول على حساب الطليعة بثلاثية لمحمد فادي ( هدفين ) ويوسف الغيلاني مقابل هدفين للطليعة سجلهما هاشم المخيني وجاجني بابا وفاز البشائر على المضيبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتغلب الشباب على الخابورة بهدف لسالم الدرمكي وأشهر الحكم 4 بطاقات صفراء للاعبي الفريق الشبابي وانتهى لقاء عبري ومجيس بدون أهداف .. ويتساوى سمائل وأهلي سداب برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين ابتعد العروبة بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة وصور في المركز الثاني بـ 7 نقاط وفي المجموعة الثالثة تمسك مجيس بالصدارة برصيد 8 نقاط ثم البشائر وعبري بـ 7 نقاط ، وعجزت فرق الطليعة والخابورة ومرباط عن تحقيق أي فوز حتى الآن وعلى القائمين عليها مراجعة الحسابات قبل فوات الأوان .