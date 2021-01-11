اليوم لجنة الحكام باتحاد اليد تنظم ندوة تحكيمية بمجمع بوشر

استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد

تنظم اليوم ” الثلاثاء ” لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة اليد ندوة تحكيمية يشارك فيها جميع حكام بالدرجتين الأولى والثانية وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يحاضر فيها المحاضر زهير سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد العماني لكرة اليد .

وتأتي هذه الندوة في اطار الاستعدادات والتحضيرات التي يقوم بها الاتحاد من اجل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 والذي سينطلق يوم الجمعة القادم بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد بمشاركة 12 ناديا، حيث ستحظى الندوة والتي تم تقسيمها على فترتين صباحية ومسائية بالعديد من المحاضرات منها شرح تطبيق الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في منافسات الدوري العام والتي تتضمن عدة تعليمات قامت لجنة المسابقات بوضعها وارسالها الى جميع الأندية المشاركة في الدوري بالدرجتين الاولى والثانية بهدف تطبيقها في المباريات بالاضافة الى استعراض اخر التعديلات والمستجدات التي طرات على قانون اللعبة والتي سيتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 “.

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