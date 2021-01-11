اليوم وبرعاية فراس آل سعيد سحب قرعة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي المؤجلة لعام 2020 بمشاركة 15 ناديا

في الرياضة 11 يناير,2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تسحب اليوم ” الثلاثاء ” قرعة مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي (50) المؤجلة لعام 2020 وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد في الساعة السابعة مساء بفندق انتركونتيننتال مسقط بحضور طالب بن خميس الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي واعضاء مجلس الادارة وبعض رؤساء الاندية المشاركة في البطولة، حيث تشهد مسابقة الكأس “الخمسين ” ارتفاعا في عدد الأندية مقارنة بالبطولة الماضية والتي بلغ عدد الأندية فيها 11 ناديا بينما تحظى بطولة 2020 بمشاركة 15 ناديا وهي النصر والسلام وصحار والسويق والسيب ومسقط وصلالة ومجيس والاتحاد وأهلي سداب وقريات والبشائر ونزوى وبوشر وظفار وهذا الارتفاع مؤشر جيد على اهتمام وحرص الأندية على المشاركة في البطولة الغالية.

وسوف يشمل حفل سحب القرعة كلمة رئيس الاتحاد العماني للهوكي بالاضافة الى شرح عن نظام الادوار التمهيدية والنهائية للبطولة يقوم بتقديمه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بالاضافة الى عرض فيلم قصير يتحدث عن انطلاق البطولة منذ بدايتها وحتى الآن .

وكان الاتحاد العماني للهوكي قد وقع في شهر اكتوبر الماضي اتفاقية لتصنيع نسخة جديدة لكأس بطولة جلالة السلطان المعظم للهوكي مع إحدى الشركات المتخصصة التي سبق وان قامت بتصنيع مجموعة من الكؤوس من بينها كأس جلالته للزراعة وكؤوس أفضل مصانع وبطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم ويأتي تصنيع النسخة الجديدة بديلا عن النسخة السابقة التي احتفظ بها نادي النصر بعد تتويجه باللقب 3 مرات في أعوام 2015 و2017 و 2019.

وقد حددت لجنة المسابقات موعد انطلاق مباريات ” الأدوار التمهيدية ” لتبدأ من يوم الخميس 28 يناير الجاري اما موعد اجراء سحب قرعة الأدوار النهائية سيكون يوم الأحد 14 فبراير القادم، بينما ستنطلق مباريات الأدوار النهائية يوم الخميس 18 فبراير القادم أما المباراة النهائية وحفل الختام سيتم تحديد موعد إقامته في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس المقبل.

وجرت العادة أن تقام البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام ولكن هذه المرة تأجلت بسبب الجائحة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليه التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” اما مسابقة كأس جلالته للهوكي لعام 2021 ستقام في موعدها المعتاد في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين خاصة وان منافسات الموسم الجديد لمسابقات الهوكي سيبدأ مباشرة عقب ختام مسابقة الكأس .

الجدير بالذكر أن النسخة الاولى للبطولة الغالية انطلقت في العام 1971 ونال شرف حمل أول كأس لها نادي عمان وكذلك فاز بالبطولة في أعوام 1972 و1973 و1974 و1975 النادي الأهلي و1976 و1977 و1978 نادي النهضة و1979 فريق الشرطة و1980 و1981 نادي النهضة و1982 و1983 و1984 نادي مطرح و1985 ونادي سداب و1986 نادي مطرح و1987 نادي عمان و1988 نادي مطرح و1989 نادي السيب و1990 نادي سداب و1991 و1992 و1993 و1994 نادي السيب و1995 نادي سداب و1996 و1997 نادي السيب و1998 نادي سداب و1999 نادي البستان و2000 و2001 نادي السيب و2002 نادي سداب و2003 نادي السيب و2004 نادي مسقط و2005 نادي أهلي سداب و2006 و2007 نادي النصر و2008 نادي عمان و2009 و2010 نادي النصر و2011 و2012 نادي أهلي سداب و2013 و2014 نادي النصر و2015 نادي أهلي سداب و2016 السيب و2017 النصر واهلي سداب عام 2018 والنصر عام 2019