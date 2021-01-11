استبعاد السولية مستمر.. إعلان قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد «الأهلي we ‎‏ السلام» في ‏الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏ وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي ‏معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.‏

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