وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "شكرًا جدو على دوري أبطال 2012 .. كنت مخلصا وأشتريت الأهلي في عز تألقك .. من قلب كل أهلاوي شكرًا @Geddo #جمهور_الاهلي_شكرا_جدو" و "محمد ناجي جدو يُعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا الف شكر ياكابتن على كل هدف اسعدتنا بيه #جمهور_الاهلي_شكرا_جدو".
وقال أخرون" #جمهور_الاهلي_شكرا_جدو شكررررررررا جدو امتعتنا بلعب واخلاقك هتفضل بالقلب ونتمنى لك مستقبل عظيم " و" مفيش كلام يقدر يوفيك حقك يا جدو يا صاحب السعادة لملايين الاهلاوية والمصريين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمهور الأهلي يقدم الشكر لـ جدو بعد إعلان اعتزاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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