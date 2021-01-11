حسام عرفات يتعادل لـ وادي دجلة في شباك بيراميدز

أحرز وادي دجلة هدف التعادل فى شباك بيراميدز ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة السابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69 ، عن طريق حسام عرفات ، بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية تسكن شباك شريف إكرامي .
وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان لتسكن شباك محمد عبدالمنصف .
وحرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز.
وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجزع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.
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