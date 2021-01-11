محمد عبدالمنصف يحرم بيراميدز من التقدم ويتصدى لركلة جزاء

أهدر فريق بيراميدز ركله جزاء امام وادي دجلة خلال الشوط الثاني فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة السابعه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وتدخلت تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار بوجود خطأ لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء ، وينفذها احمد سامي ويسددها ويتألق محمد عبدالمنصف فى اخرجها ليحرم التقدم لفريق بيراميدز . وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان لتسكن شباك محمد عبدالمنصف . وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69 ، عن طريق حسام عرفات ، بعد تلقيه عرضية متقنه من زميله من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك شريف إكرامي . وحرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز. وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجذع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.

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