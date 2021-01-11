الزمالك يغلق الباب فى وجه جالطا سراي التركي بشأن احتراف مصطفى محمد

أكدت تقارير صحفية تركية أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أغلقت الباب أمام نادي جالطة سراي التركي بشأن التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد ، بعدما تلقى عروضًا في أوروبا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وكان فاتح تريم مدرب نادي جالطة سراي قد اعترف باهتمام فريقه بضم لاعب المنتخب الأولمبي الحاصل عى لقب بطولة الأمم الافريقية 2020.

وأفاد موقع "NTVSpor" التركي، بأن جالطة سراي يرغب في ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

ويتفاوض الزمالك مع سانت إيتيان للحصول على أكثر من 5 ملايين دولار في المهاجم صاحب الـ23 عامًا، بالإضافة لـ الحوافز والمتغيّرات التي قد تصل إلى 7 ملايين.

التقارير التركية أفادت أن سانت إيتيان يمكنه تقديم العرض الذي يطلبه الزمالك، بينما جالطة سراي لا ينوي شراء اللاعب قبل استعارته حتى الصيف المقبل، وهو ما جعل الزمالك يغلق الباب في وجه النادي التركي.

مصطفى محمد يغيب عن تشكيل الزمالك منذ 17 ديسمبر الماضي منذ مواجهة بيراميدز، وغاب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفارس الأبيض، أمام سموحة وإنبي وطلائع الجيش.