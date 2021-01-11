نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يتفوق على كل مرشحي رئاسة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، والمرشح المحتمل الحالي، عن رقم التوقيعات الذي حصده من أجل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في صراع الرئاسة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا حصد 10257 توقيعًا وهو الرقم الأعلى بين المرشحين الحاليين.

ولم يتجاوز لابورتا الرقم القياسي للتوقيعات في تاريخ النادي، المسجل باسم ساندرو روسيل عام 2010، وهو 12635 توقيعًا.

ومن المُقرر أن تتم مراجعة التوقيعات المقدمة من اليوم وحتى الخميس المقبل، قبل الإعلان عن المرشحين النهائيين.

وعادة يتم إلغاء أكثر من 10% من التوقيعات بسبب التكرار أو البيانات الخاطئة أو الاحتيال المشتبه به.