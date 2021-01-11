نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جماهير الكرة السعودية، انطلاق الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري.

وكانت اختتمت منافسات الجولة 12، مساء أمس السبت، والتي شهدت أحداث مثيرة منها تعادل الهلال وخسارة أهلي جدة، والانتصار الساحق للنصر أمام العين.

وانتهت الجولة بتصدر كاروليس ستراندبيرج، نجم فريق أبها، قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- كاروليس ستراندبيرج " أبها" برصيد 9 أهداف

2- فابيو آبرو " الباطن" برصيد 8 أهداف

3- رومارينهو " اتحاد جدة" برصيد 7 أهداف

4- بافتيمبي جوميز " الهلال " برصيد 6 أهداف

5- فيليب كيش " الاتفاق" برصيد 6 أهداف

6- عمر السومة " الأهلي" برصيد 6 أهداف

7- حسن محمد العمري" القادسية" برصيد 6 أهداف

8- جوليو تافاريس " الفيصلي" برصيد 6 أهداف

9- ديميتري بيتراتوس " الوحدة" برصيد 6 أهداف

10- ايميليو زيلايا " ضمك " برصيد 6 أهداف