نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات التابعة للكاف، أن 30 أبريل المقبل، الموعد النهائي للقاء السوبر الأفريقي المعلق بين الأهلي المصري بطل دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية.

وأنتهى اجتماع لجنة المسابقات حول الجدل المثار بشأن هذه المباراة واختلاف أطرافها بشأن موعد إقامتها بعدما تشبث الأهلي بتاريخي 18 ديسمبر المنصرم أو 17 فبراير المقبل استنادا لمراسلة وصلت الكاف من الاتحاد القطري لكرة القدم أبرز فيها صعوبات احتضان المباراة في موعدها السابق.

ويأتي إصرار الفريق المغربي على شهر أبريل واعتراضه على فبراير بسبب مشاركة 7 من لاعبيه في نهائيات الشان التي ستحتضنها الكاميرون وتتواصل لغاية 7 من الشهر المقبل.