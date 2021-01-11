نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة أل 18 // أتلتيكو متصدر والريال وصيف وبرشلونة ثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليجا الإسبانية من أقوى الدوريات العالمية وتصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني، ليس بالأمر السهل على أل 20 فريق المتنافسين في المسابقة التي قاربت على عامها أل 100، فأول بطولة انطلقت باسم دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ 93 عام وتحديداً عام 1929 ميلادي، وفاز بها العملاق الكتالوني برشلونة وأخر لقب حصل عليه النادي الملكي ريال مدريد العام الماضي 2020 الحاصل على نصيب الأسد من حيث عدد الألقاب برصيد 34 لقب، يليه برشلونة برصيد 26 لقب، وبلغ عدد الأندية الإسبانية الحاصلة على اللقب 10 أندية، وفيما يلي أحدث ترتيب للدوري الإسباني بعد الجولة ألثامنة عشر من عمر المسابقة.

ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 15 12 2 1 23 6:29 23 38 2 ريال مدريد 18 11 4 3 20 15:30 15 37 3 برشلونة 18 10 4 4 20 17:37 20 34 4 فياريال 18 8 8 2 20 17:26 9 32 5 ريال سوسييداد 19 8 6 5 19 16:29 13 30 6 إشبيلية 16 9 3 4 22 13:21 8 30 7 غرناطة 17 7 3 7 21 29:19 -10 24 8 سيلتا فيغو 18 6 5 7 20 28:22 -6 23 9 قادش 18 6 5 7 20 22:15 -7 23 10 ليفانتي 17 5 6 6 21 24:23 -1 21 11 أتلتيك بيلباو 18 6 3 9 20 22:21 -1 21 12 ريال بيتيس 17 6 2 9 21 31:20 -11 20 13 فالنسيا 18 4 7 7 20 25:24 -1 19 14 إيبار 18 4 7 7 20 18:15 -3 19 15 ديبورتيفو ألافيس 18 4 6 8 20 23:16 -7 18 16 بلد الوليد 18 4 6 8 20 25:16 -9 18 17 خيتافي 16 4 5 7 22 17:12 -5 17 18 إلتشي 15 3 7 5 23 18:13 -5 16 19 أوساسونا 17 3 6 8 21 25:15 -10 15 20 هويسكا 17 1 9 7 21 26:14 -12 12

قائمة شرف الأندية الحاصلة على لقب الليجا

نادي ريال مدريد : حصل على اللقب 34 مرة وحل وصيف في 23 مرة. نادي برشلونة : حصل على اللقب 26 مرة وحل وصيف 26 مرة. نادي أتلتيكو مدريد : حصل على اللقب 10 مرات وحل وصيف 9 مرات. نادي أتلتيكو بيلباو : حصل على اللقب 8 مرات وحل وصيف في 7 مرات. نادي فالنسيا : حصل على اللقب 6 مرات وحل وصيف في 6 مرات. نادي ريال سوسيداد : حصل على اللقب 2 مرة وحل وصيف في 3 مرات. نادي ديبورتيفو لا كورونيا : حصل على اللقب مرة واحدة وحل وصيف 5 مرات. نادي أشبيلية : حصل على اللقب مرة واحدة وحل وصيف في 4 مرات. نادي ريال بيتيس : حصل على اللقب مرة واحدة في تاريخه.

ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد الجولة 18

الدوري الإسباني يتكون من 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة، يحصل الفريق الفائز بأكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم على لقب الدوري، وفي حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم أحتساب عدد الأهداف لكل فريق ما له وما عليه، ويعتبر الدوري الإسباني من أقوى خمس دوريات في العالم ويضم أفضل اللاعبين في العالم، مثل الظاهرة ميسي وقبل ذالك كريستيانو رونالدو قبل الرحيل إلي الدوري الإيطالي.

ترتيب جدول الدوري الإسباني 2021

يعتبر اللاعب ليونيل ميس لاعب فريق برشلونة، هو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بتسجيله 448 هدف، ويليه كريستيانو رونالدو برصيد 311 هدف، ولكن رونالدو توقفت مسيرة تسجيله في الليجا بعد الرحيل عن الريال.