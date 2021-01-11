مدرب وادي دجلة: نمتلك حارسا كبيرا.. وأثبتنا أننا فريق جيد أمام بيراميدز

قال نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إن فريقه دخل المباراة متأخرا أمام منافسه بيراميديز على المستوى الفني، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
وقال بابافاسيليو في تصريحات عقب المباراة: "لم ندخل في المباراة في الشوط الأول لذلك ظهرنا بهذا الشكل، ولم يكن لدينا الثقة لتقديم مستوانا، في الشوط الثاني كان هناك رد فعل رائع من اللاعبين، وضغطنا على فريق كبير بحجم بيراميدز في ملعبه.
وأوضح أن أداء دجلة أمام بيراميدز يثبت أنه فريق جيد لكنه واجه سوء توفيق خلال المباريات الماضية وضياع عدد من النقاط رغم تقديم مستوى جيد.
وتابع: "طلبت من اللاعبين أن يظهورا شخصية الفريق في الشوط الثاني ويلبعوا لعبهم العادي ومن جانبهم استجابوا".
وعن تألق عبد المنصف قال :" هو حارس ولاعب كبير ولا يستسلم ويظهر ردة فعل رائعة في المباريات الأخيرة".
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