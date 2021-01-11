نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عرفات: لا نريد تكرار معاناة السنوات الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى حسام عرفات لاعب وادي دجلة سعادته بتحقيق التعادل أمام بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، والمؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، مؤكداً أن الأداء لم يكن جيداً خلال الشوط الأول ولكنه تحسن كثيراً خلال شوط المباراة الثاني.

قال عرفات في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إن الفريق لم يقدم أي شيء خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن بابافاسيليو المدير الفني قام بتعنيف اللاعبين بين الشوطين، وهو ما انعكس على أداءهم خلال الشوط الثاني ومكنهم من التعادل.

وأشاد عرفات بتصدي المخضرم محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة لركلة الجزاء التي سددها أحمد سامي مدافع بيراميدز، والتي حافظت على نتيجة التعادل لدجلة، مؤكداً أنه حارس كبير ويتمتع بشخصية قيادية.

وشدد حسام عرفات على أن دجلة يسعى لتقديم مستويات مميزة في المباريات المقبلة، لكي يحافظ على تواجده في الدوري الممتاز، مؤكداً أنه لا يريد أن يعاني مثل السنوات الماضية من أجل البقاء.