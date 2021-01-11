نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تحصين بقاء إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة في ظل العروض المكثفة التي يتلقاها الأبيض لرحيل لاعبيه.

تحصين بقاء إمام عاشور في الزمالك

ويمتلك إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عقدا مع القلعة البيضاء يمتد إلى 3 سنوات ونصف السنة حيث تتجه النية داخل الإدارة البيضاء إلى تعديل عقده، خاصة أنه من أصحاب العقود الصغيرة.

وتخطط إدارة الزمالك إلى تحقيق المساواة بين لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض وتقليل الفارق الكبير والتفاوت بين الرواتب السنوية للاعبين.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء.

