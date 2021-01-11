نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عندما يتعلق الأمر بأكبر مسابقة للأندية في أوروبا، يتواجد ريال مدريد إلى حد ما في المقدمة: فبالإضافة إلى فوزه بأكبر عدد من الألقاب (13 لقب)، فقد لعب وفاز وتعادل وخسر مباريات أكثر من أي فريق آخر.
ولعب ريال مدريد في 51 نسخة في دوري الأبطال سواء بمسماه القديم أو الجديد، كما خاض 445 مباراة في المسابقة، أكثر بـ87 مباراة عن بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية.
وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " عن أفضل الفرق في تاريخ أوروبا وضمت 500 فريق، وجاء ريال مدريد في الصدارة بـ 607 نقطة.
أفضل 30 نادياً (1955-2020):
1- ريال مدريد - 607 نقطة
2- بايرن ميونيخ - 495 نقطة
3- برشلونة - 459 نقطة
4- مانشستر يونايتد - 380 نقطة
5- يوفنتوس - 361 نقطة
6- إي سي ميلان - 314 نقطة
7- ليفربول - 298 نقطة
8- بنفيكا - 287 نقطة
9- بورتو - 286 نقطة
10- أياكس - 271 نقطة
11- دينامو كييف - 255 نقطة
12- أرسنال - 245 نقطة
13- سيلتك - 238 نقطة
14- تشيلسي - 224 نقطة
15- إنتر - 224 نقطة
16- أندرلخت - 184 نقطة
17- أتلتيكو مدريد - 181 نقطة
18- بوروسيا دورتموند - 117 نقطة
19- آيندهوفن - 169 نقطة
20- أوليمبك ليون - 167 نقطة
21- النجم الأحمر - 165 نقطة
22- رينجرز - 164 نقطة
23- أوليمبياكوس - 161 نقطة
24- جلطة سراي - 157 نقطة
25- باريس سان جيرمان - 156 نقطة
26- فالنسيا - 149 نقطة
27- روسنبورغ - 147 نقطة
28- ستيوا بوخارست - 145 نقطة
29- باناثينايكوس - 143 نقطة
30- دينامو زغرب - 138 نقطة