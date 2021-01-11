نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما يتعلق الأمر بأكبر مسابقة للأندية في أوروبا، يتواجد ريال مدريد إلى حد ما في المقدمة: فبالإضافة إلى فوزه بأكبر عدد من الألقاب (13 لقب)، فقد لعب وفاز وتعادل وخسر مباريات أكثر من أي فريق آخر.

ولعب ريال مدريد في 51 نسخة في دوري الأبطال سواء بمسماه القديم أو الجديد، كما خاض 445 مباراة في المسابقة، أكثر بـ87 مباراة عن بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " عن أفضل الفرق في تاريخ أوروبا وضمت 500 فريق، وجاء ريال مدريد في الصدارة بـ 607 نقطة.

أفضل 30 نادياً (1955-2020):

1- ريال مدريد - 607 نقطة

2- بايرن ميونيخ - 495 نقطة

3- برشلونة - 459 نقطة

4- مانشستر يونايتد - 380 نقطة

5- يوفنتوس - 361 نقطة

6- إي سي ميلان - 314 نقطة

7- ليفربول - 298 نقطة

8- بنفيكا - 287 نقطة

9- بورتو - 286 نقطة

10- أياكس - 271 نقطة

11- دينامو كييف - 255 نقطة

12- أرسنال - 245 نقطة

13- سيلتك - 238 نقطة

14- تشيلسي - 224 نقطة

15- إنتر - 224 نقطة

16- أندرلخت - 184 نقطة

17- أتلتيكو مدريد - 181 نقطة

18- بوروسيا دورتموند - 117 نقطة

19- آيندهوفن - 169 نقطة

20- أوليمبك ليون - 167 نقطة

21- النجم الأحمر - 165 نقطة

22- رينجرز - 164 نقطة

23- أوليمبياكوس - 161 نقطة

24- جلطة سراي - 157 نقطة

25- باريس سان جيرمان - 156 نقطة

26- فالنسيا - 149 نقطة

27- روسنبورغ - 147 نقطة

28- ستيوا بوخارست - 145 نقطة

29- باناثينايكوس - 143 نقطة

30- دينامو زغرب - 138 نقطة