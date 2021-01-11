الإسماعيلي يقطع نصف الطريق إلى نهائي البطولة العربية.. وينهى الشوط الأول بتعادل سلبي أمام الرجاء

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التعادل السلبي على مضيفه الرجاء المغربي، في إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
نجح الإسماعيلي في السيطرة على الدقائق الأولى من اللقاء عن طريق الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب ومحاولة تشكيل تهديد على مرمى الرجاء لكن المحاولات لم تنجح.
التهديد الأول في المباراة كان مغربيًا عن طريق سفيان رحيمي بعد مرور خمس دقائق من الشوط الأول، بعدما أطلق تصويبة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء لكن محمد صبحي تصدى لها ببراعة.
الدقائق التالية شهدت عودة من الإسماعيلي لغلق كافة المساحات المؤدية إلى مرماه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما حاول الرجاء الوصول إلى مرمى صبحي دون جدوى حتى الدقيقة 30.
بعدها انحصر اللعب من جانب الفريقين فى وسط الملعب لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الاسماعيلي والرجاء المغربي .
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقي انتهت بتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب لخوض لقاء الإياب الذي يقام اليوم، الإثنين.
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