وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
ربنا يوفقك ي نجم - وحشتنا يا نجم - عوده موفقه ي نجم ان شاءلله - إنشاءالله تكسر الدنيا وترجع لمستواك يا هداف
و أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية الثانية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق، والتأكد من جاهزيته طبيا للمرحلة المقبلة.
وقال طبيب الأهلي إن مروان محسن خضع لمسحة أولى؛ جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازي؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائي، وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.
ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وخاض اللاعب جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحشتنا يا نجم .. مروان محسن يشارك جمهوره بصور من التدريبات| شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.