سجل الهدف محسن متولي من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي محمود متولي فى تشتيت الكرة لتضيع منه ويستغلها لاعب الرجاء فى دخول منطقة الجزاء ليضطر مدافع الدراويش لعرقلته.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقي انتهت بتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب لخوض لقاء الإياب الذي يقام اليوم، الإثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محسن متولي يتقدم للرجاء المغربي أمام الإسماعيلي من ضربة جزاء بالبطولة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.