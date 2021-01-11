18 لاعبا في معسكر سموحة لمواجهة البنك الأهلي

اختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه 18 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد الاسكندرية فى الثانية والنصف من مساء الغد.

واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، محمود حليمو، أحمد حمص، إسلام جمال، محمد كناريا، شريف رضا، عمر ميرا، ديريك نيسبامبى، محمود معاذ، رفيق كابو، محمد نادى، محمد شوقى، محمد طلعت، حسام حسن.