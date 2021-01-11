نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من القلق داخل النادى الأهلى، بسبب الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن مفاوضات يجريها نادى الوحدة الإماراتى لضم حسين الشحات لاعب الأهلي، مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وتنوي لجنة التخطيط بالنادي الاجتماع مع اللاعب خلال الأيام المقبلة للاستفسار عن حقيقة العرض ومطالبتة بالتركيز مع الفريق، وعدم الالتفات لمثل هذه الأمور خاصة أن الاهلى مرتبط بمباريات هامة خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والافريقي بجانب التحضير لمونديال الأندية المقرر انطلاقة مطلع فبراير المقبل.

ويعد الشحات من العناصر الأساسية بالأهلي في تشكيلة المدير الفني بيتسو موسيماني، ونجح في التتويج بالثلاثية مع الأحمر الموسم المنصرم.