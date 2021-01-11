نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن فحوص فيروس كورونا المستجد التي أجريت للاعب خط وسطه إدميلسون فيرنانديز جاءت بنتائج إيجابية مجددا وأكدت النتائج الإيجابية للفحص السابق يوم الجمعة الماضي.

وكان فيرنانديز /24 عاما/ قد أصيب بالعدوى في أواخر صيف 2020 .

وأوضح نادي ماينز أنه يجرى التحقق مما إذا كانت هذه النتائج الإيجابية ناجمة عن إصابته بالعدوى في وقت سابق، أم أنه أصيب بالعدوى مجددا.

ويخضع اللاعب للعزل الصحي، وسيجرى تقييم النتائج الطبية بمجرد توفرها. وأضاف نادي ماينز أن الفحوص التي أجريت لجميع الأفراد الأخرين في النادي مع فيرنانديز، جاءت بنتائج سلبية.