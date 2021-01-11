صدام ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا

أوقعت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فريق ليفربول في صدام قوي مع مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا.

القرعة أوقعت الفريقين متصدري جدول ترتيب البريميرليج في مواجهة بعضهما البعض، على أن تقام المباراة أحد يومي 23، 24 يناير المقبل.

كما أوقعت قرعة الدور الرابع فريق أرسنال حامل اللقب، في مواجهة الفائز من مباراة فريقي ساوثهمبتون وشروزبري، ويواجه فريق تشيلسي نظيره لوتون.

كما وضعت القرعة فريق مانشستر سيتي في مواجهة شلتنهام، ويواجه ولفرهامبتون نظيره تشورلي.