أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

رد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول وجود رغبة لديه لمغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وكتب "زيزو"، عبر ستوري إنستجرام، "كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث في الإعلام، والاجتهادات التي تحدث جمهور الزمالك يعلم تماما حبي الشديد لهذا النادي، لولا نادي الزمالك وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة".
وأضاف "سوف أبذل قصارى جهدي في هذا النادي لآخر يوم، أنا موجود فيه، وشكرا لكل الناس اللي فاهمة دا، والتمس العذر لكل من أساء الفهم".
وقبل ساعات، أكد حازم الحديدي، وكيل اللاعب أحمد سيد "زيزو" جناح نادي الزمالك، أن التغريدة التي كتبها موكله عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في وقت سابق لم يكن لها دخلًا باحتراف اللاعب من عدمه.
وأشار "الحديدي"، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن زيزو تلقى عرضًا إماراتيًا للاحتراف مقابل ثلاثة ملايين دولار، إلا أن إدارة الزمالك الحالية رفضته.
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