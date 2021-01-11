اجتماع طارئ في الإسماعيلي لتعيين جهاز فني جديد بعد وداع البطولة العربية "خاص"

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عقد إجتماع طارئ وذلك بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي بثلاثة أهداف نظيفة في إياب دور قبل النهائي ووداع بطولة كأس محمد السادس. وذلك من أجل وضع خطة لامتصاص غضب الجماهير بعد وداع البطولة، ولاختيار جهاز فني جديد لقيادة الدراويش الفترة المقبلة. وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي تواصل مع ربيع ياسين لقيادة الإسماعيلي خلفا لأبوطالب العيسوي المدير الفني للفريق. وحالة من الغضب تسود الشارع الإسمعلاوي عقب الهزيمة أمام الرجاء، خوفًا على مصير الاسماعيلي الفترة المقبلة، مطالبين مجلس إبراهيم عثمان بالرحيل.

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