تراكم إنذارات.. أحمد حجازي يغيب عن اتحاد جدة أمام الرجاء في نهائي البطولة العربية

تأكد غياب أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، عن مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي البطولة العربية.

وقال طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية في تصريحات تليفزيونية "لا يمكن رفع الإيقاف عن أحمد حجازي".

وأضاف "نحن نتبع نظاما معينا، لا يمكن رفع الإنذارات، أحمد حجازي سيغيب عن مباراة النهائي أمام الرجاء".

وكان أحمد حجازي قد تحصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية، بعد تحصله على واحدة في مباراة الذهاب.

وتأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي لنهائي البطولة العربية بفوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب دور نصف النهائي.