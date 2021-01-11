جماهير الإسماعيلي يطالبون بإقالة مجلس عثمان وتدخل الوزير والمحافظ .. فيديو

طالبت جماهير النادي الإسماعيلي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحل مجلس إدارة الدراويش، عقب الخروج المذل من البطولة العربية بالهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الرجاء المغربي، كما طالبت الجماهير بتتدخل محافظ الإسماعيلية.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عقد اجتماع طارئ بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي في إياب دور قبل النهائي ووداع بطولة كأس محمد السادس.

جاء ذلك من أجل وضع خطة لامتصاص غضب الجماهير بعد وداع البطولة، ولاختيار جهاز فني جديد لقيادة الدراويش الفترة المقبلة.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي تواصل مع ربيع ياسين لقيادة الإسماعيلي خلفا لأبوطالب العيسوي المدير الفني للفريق.

وحالة من الغضب تسود الشارع الإسمعلاوي عقب الهزيمة أمام الرجاء، خوفًا على مصير الاسماعيلي الفترة المقبلة، مطالبين مجلس إبراهيم عثمان بالرحيل .