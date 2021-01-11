أحمد حجازي يتحدث عن تجربته مع اتحاد جدة ونهائي البطولة العربية وجنون كهربا

تحدث أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، عن تجربته مع فريقه الجديد، بعد انقضاء نصف الموسم.

وقال أحمد حجازي، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الدوري مع وليد"، "بدايتي جيدة بالسعودية وللنادي، وضع الاتحاد الصعب آخر موسمين لم يجعلني أخاف أو أتردد في الانتقال لهم فالنادي العظيم الذي تحصل له كبوة دائما يعود".

وأضاف "أنا أحب التحديات، الدوري السعودي قوي وتنافسي، ونتائج الفريق مطمئنة ومتصاعدة، النادي دائما يحاول الوصول للأفضل، وقبلت عرض الفريق لأنه كان الأكثر احترافية.. لم أسأل أحد عن الاتحاد لأن تاريخه غني على التعريف ولا يحتاج لسؤال".

وعن مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي في نهائي البطولة العربية، قال حجازي "أي لاعب يود لعب النهائي، لو مش مكتوب لي لعب المباراة فأنا لدي ثقة باللاعبين ونحن لدينا لاعبون على أعلى مستوى وسأكون أول المسافرين للمغرب وأتمنى أن يحقق الاتحاد اللقب".

وعن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، واتحاد جدة السابق، قال حجازي "كهربا تواصل معي قبل انضمامي لاتحاد جدة وقال لي كل خير.. كهربا كل الناس بتحبه.. مجنون شوية بس طيب".