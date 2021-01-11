تعليق مهم من خالد بيومي بعد فشل الإسماعيلي في التأهل لنهائي البطولة العربية

طالب خالد بيومي محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، الجميع بعدم تحميل محمد بيومي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مسئولية الخسارة من الرجاء فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة العربية.

وتلقى الإسماعيلي خسارة كبيرة على يد الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة دون رد ليفشل في التأهل لنهائي البطولة العربية.

وقال خالد بيومي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لا أتمنى أن يحملوا النتيجة للاعب محمد بيومي وينسوا المدير الفني والإدارة، بيومي لاعب صغير السن والأخطاء واردة، قلة الخبرة استغلها سفيان الرحيمي، ومدرب الإسماعيلي أعطى للخصم إيحاء بأنه جاء من أجل الدفاع، ولا توجد لديه أي حلول هجومية".

وأوضح: "تغييرات أبو طالب العيسوي سيئة جدًا، لا يوجد صانع ألعاب يوصل اللاعبين، وتغيير مدبولي خطأ كبير، أنت متأخر بهدفين ولابد أن تهاجم".