بوشروان يعدد أسباب ثلاثية الرجاء أمام الإسماعيلي في البطولة العربية

أبدى هشام بو شروان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي سعادته بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية من البطولة العربية بعد الفوز على الإسماعيلي.

الرجاء انتصر علي الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المبارارة التي أقيمت اليوم الإثنين في إياب نصف نهائي البطولة العريبة، وبذلك يتأهل الرجاء لمواجهة الاتحاد السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال بو شروان خلال تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "عانينا من أجل التأهل، والحمد لله كنا موفقين، الشوط الأول كان صعبًا والإسماعيلي أغلق كل المساحات، والشوط الثاني حصلنا على ركلة جزاء مستحقة، وأجرينا تغييرًا ساهم في الهدف الثاني وانهار الإسماعيلي بعدها".

وتابع: "سنواجه الاتحاد السعودي في النهائي ولما لا نفوز بالبطولة؟، الفريق السعودي هو فريقي السابق، لعبت معه سنتين وكانت من أفضل السنوات، والآن أواجههم وأنا مدرب، إن شاء الله نستعد للمواجهة بشكل جيد، أعلمهم بشكل جيد وهم يمتلكون لاعبين رائعين".

وأكمل: "التغيير كان بإقحام مهاجم بدلا من لاعب وسط، والتغييرات كانت في محلها وفوز مستحق، والإسماعيلي لم يستطع مجاراة الرجاء لأن لاعبي الأخير كان لديهم الحماس والإصرار أكثر، نعد الجماهير بالتتويج بـ البطولة العريبة رغم صعوبة المهمة".