الأهلي يهزم الزمالك 7-1 في كأس مصر لكرة الماء

حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 7-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
وأقيمت المباراة بحمام سباحة نادي هليوبوليس، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت سيطرة لاعبي الفريق على المستوى الفني والخططي، ليتمكن من الفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الجزيرة يوم الجمعة القادم، على حمام سباحة نادي هليوبوليس ضمن منافسات كأس مصر.
ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت، إداريًّا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.
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