منتخب أيسلندا يصل القاهرة للمشاركة في مونديال اليد

وصلت بعثة منتخب ايسلندا مساء اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في منافسات بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13- 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.
وكشفت اللجنة المنظمة عن استقبال المنتخب الأيسلندي وفق البروتوكول المطبق على جميع المنتخبات المشاركة بالمونديال، ودخولهم لنظام الفقاعة الطبية وتطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
و توجهت بعثة المنتخب الايسلندي إلى فندق الإقامة المخصص لهم، والبدء في تنفيذ الإجراءات المتبعة على غرار ما تم مع كافة المنتخبات التي وصلت مصر حتى الآن قبيل انطلاق المونديال العالمي.
ويتنافس المنتخب الايسلندي في المجموعة السادسة مع كل من الجزائر والمغرب والبرتغال، وتقام مباريات المجموعة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية أيام 14 و16 و18 يناير الجاري.
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