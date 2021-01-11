حرام اللي بيحصل في الإسماعيلي.. شوبير يعلق على هزيمة الدراويش أمام الرجاء.. شاهد

علق الاعلامي احمد شوبير على هزيمة الإسماعيلي امام فريق الرجاء المغربي ب 3 أهداف دون رد في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏خساره قاسيه للاسماعيلي بثلاثيه نظيفه امام الرجاء في نصف نهائي البطوله العربيه ...حرام بجد اللي بيحصل في النادي الإسماعيلي".

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عقب الهزيمة من الرجاء بثلاثة أهداف دون رد فى إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب لخوض لقاء الإياب اليوم.

وتأهل الرجاء المغرب إلى المباراة النهائية للبطولة لمواجهة اتحاد جدة السعودي، والذي نجح في التفوق على مواطنه الشباب في الدور قبل النهائي.