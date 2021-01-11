قائد الرجاء يعتذر لجماهير فريقه ويعدهم بالفوز بالبطولة العربية

تقدم محسن متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي باعتذاره لجماهير فريقه عن خروجهم من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة من تونجيث السنغالي.
وفاز الرجاء على الإسماعيلي، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة العربية، التي جمعت بينهما اليوم.
وأضاف محسن متولي خلال لقائه عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "أعتذر لجماهير الرجاء على الخروج الإفريقي، لم نكن نلعب في ملعب كرة بل كنا نلعب في مسبح، رأيتم كيف كنا نلعب، وأعتذر لهم بالنيابة عن اللاعبين".
تابع: "فريق الإسماعيلي كان متراجعًا وحاولنا استغلال الثغرات، والفرصة جاءت لنا من ركلة جزاء، ثم هدف بن ملانجو، وأشكر اللاعبين على رغبتهم في الفوز، ونعد جماهير الرجاء إن شاء الله بحصد الكأس ، كنت أحصل على التعليمات من الجهاز الفني وأصرخ في اللاعبين في الملعب".
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