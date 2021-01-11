وائل رياض يهنئ حسام غالي لتعيينه بمجلس النواب

ونشر وائل رياض صورة له مع حسام غالي وعلق عليها قائلا: "مبروك يا سيادة النائب".
وأنهى حسام غالي، عضو مجلس النواب، إجراءات استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، بعد قرار تعيينه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب غالي عن سعادته بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في خدمة الشعب المصرى.
وعن التنوع بين النواب المعينين بالمجلس، أشار "غالى" إلى أن هذا يعد لافتًا للنظر وسيكون له مردود أفضل على أداء المجلس.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 4 رياضيين، وهم حسام غالي، كابتن الاهلي السابق، وحازم إمام، كابتن الزمالك السابق، ومحمد عمر، لاعب الاتحاد السكندري السابق، وآية مدني، لاعبة الخماسي الحديث.
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