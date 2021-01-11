موسيماني يفاجئ لجنة التخطيط بالأهلي بـ 3 طلبات جديدة

كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل شهدها اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني.
وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للكرة، في حضور لجنة التخطيط، سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة.
وشهد الاجتماع مناقشات عديدة بين رئيس النادي والمدير الفني وبخاصة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة على كافة المستويات.
وأكد محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمساندة الكاملة للفريق وجهازه الفني، وتوفير كل وسائل النجاح، والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين إليه لا يتوقف عند تحقيق بطولة؛ سواء كانت محلية أو قارية.
وقالت المصادر إن الاجتماع شهد 3 مطالب لموسيماني أولها استعادة عمار حمدي من الاتحاد السكندري أو التعاقد مع لاعب في نفس المركز، ورشح أحمد حمدي لاعب الجونة بعد رفض زعيم الثغر عودة عمار.
وأضافت المصادر أن موسمياني طلب التعاقد مع جناح أيمن جديد ويراقب عددا من اللاعبين بالدوري المصري، كما طلب ضم كريم فؤاد ظهير أيمن إنبي المعار من النجوم.
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