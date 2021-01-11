أبو طالب العيسوي: قلة خبرة اللاعبين سبب هزيمة الإسماعيلي القاسية أمام الرجاء المغربي

أكد أبو طالب العيسوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه عانى أمام الرجاء المغربي بسبب قلة خبرات لاعبيه، ووجود بعض الأخطاء خلال اللقاء الذي انتهى بتفوق الرجاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأشار "العيسوي"، في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية، إلى أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الرجاء لمدة 45 دقيقة فقط، لافتًا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه تسببت في حالة انهيار.

وقال "نجحنا في غلق الملعب بشكل جيد جدًا في الشوط الأول من اللقاء، والرجاء لم ينجح في تشكيل أي خطورة، حتى جاءت لقطة ركلة الجزاء والتي كانت نقطة تحول".

وأكد "لولا الخطأ الذي اُحتسب بسببه ركلة الجزاء لكانت الأمور أفضل، لكن الخبرات لدينا قليلة وبالتالي حدث عدم تركيز وانهيار لعدد من اللاعبين".

واستطرد "لاعبونا صغار في السن، حاولنا أن نتحدث معهم من خارج الخطوط، وقمنا بعدد من التغييرات، أتيحت لنا فرصتان أحدهما كانت النتيجة ما زالت تعادلًا، والأخرى بعدما تأخرنا بهدف".

وتابع "اللاعبون بحاجة لمزيد من الخبرات، لا يوجد ثبات انفعالي لديهم، يجب أن يكون هناك قائد في الملعب لتحفيز اللاعبين بشكل دائم، لان هناك عدم تجانس بينهم".

واختتم "لعبنا 45 دقيقة فقط لا غير، الدوري يختلف عن البطولة العربية وأخبرت اللاعبين بأن مواجهة الرجاء هي التي ستعيد كل شيء للإسماعيلي، لكننا لم نكن موفقين بها".