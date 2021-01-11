أحمد حجازي: زيادة الأجانب جعل الدوري السعودي أقوى.. وللنهائيات ظروف مختلفة

قال أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، إن زيادة عدد الأجانب في مسابقة الدوري السعودي الممتاز ساهم في جعل البطولة أقوى كثيرًا.

وفي حوار مع قناة "السعودية الرياضية" عبر برنامج "الدوري مع وليد"، قال أحمد حجازي "المُنافسة هنا في السعودية قوية جدًا بين كل الفرق، عليك أن تُعد نفسك جيدًا قبل كل مباراة بشكل قوي وبتركيز كبير".

وأضاف لاعب وست بروميتش الإنجليزي المُعار للاتحاد السعودي "زيادة عدد الأجانب إلى 7 لاعبين في كل فريق، جعل الدوري السعودي أقوى، ومنح أفضلية لكل الأندية في الاختيار من خلال قاعدة أوسع من اللاعبين".

وتابع حجازي "زيادة عدد الأجانب أيضًا رفعت من مستوى الدوري، وجعلت لكل فريق فرصة في امتلاك قوام رئيسي من اللاعبين الأجانب المميزين، ولذلك الآن يُمكن لأي فريق في الدوري هزيمة أي فريق آخر".

وعن الدوري المصري قال حجازي :"هناك أندية كبرى ولها جماهيرية في مصر بخلاف الأهلي والزمالك، مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي".

واختتم حجازي بالحديث عن مباراة نهائي البطولة العربية التي يستعد لها فريقه، قائلًا "للنهائيات ظروف مختلفة دائمًا، أبارك للرجاء بلوغ النهائي، وحظ الإسماعيلي لم يكن جيدًا، لكنني أثق في قدرة فريقي على التتويج باللقب، وسأكون في المغرب رغم عدم مشاركتي لدعم الفريق".