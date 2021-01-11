نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب باير ليفركوزن يتحدث عن إراحة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيتر بوس المدير الفني لفريق باير ليفركوزن استمرار إراحة اللاعب الشاب الموهوب فلوريان فيرتز خلال مباراة الفريق المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وقال بيتر بوس خلال تصريحاته بشأن المباراة اليوم الاثنين :"فلوريان سيجرى إراحته مجددا."

وغاب فيرتز /17 عاما/ عن المباراة التي انتهت بتعادل ليفركوزن مع فيردر بريمن 1 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الألماني لإراحته، بعد أن شارك في عدة مباريات في وقت سابق من الموسم الجاري.

وقال بيتر بوس إن ليفركوزن يهدف للوصول إلى نهائي بطولة الكأس مجددا، حيث كان قد وصل إلى النهائي في الموسم الماضي وخسر أمام بايرن ميونخ 2 / 4 .

وقال بيتر بوس :"كأس ألمانيا بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وطريقها قصير. في العام الماضي رأينا ما يشكله الوصول للنهائي بالنسبة لفريق. وعندما تصل إلى النهائي ترغب في الفوز به."