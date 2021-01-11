نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف يطالب لاعبيه بغلق صفحة الفيوم والتركيز في لقاء الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف لاعبيه بضرورة التركيز والاجتهاد قبل مواجهة الإعلاميين بالاسبوع التاسع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وشدد يوسف خلال جلسته مع جهازه المعاون ولاعبيه على ضرورة غلق صفحة مباراة الفريق أمام الفيوم بالجولة الماضية ، مشيدا فى الوقت ذاته على إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز .

وخلال التدريبات حرص الجهاز الفنى لبنى سويف على إجراء تقسيمة فنية للفريق والاطمئنان على اكتمال صفوف الفريق .

وشارك بالتدريبات كريم اشرف مهاجم الفريق عقب تعافيه من الإصابة فيما أجرى الثنائي حسام البدرى ومصطفى عبد الوهاب تدريبات خفيفة .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة .

