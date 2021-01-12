روقا الزمالك سلبي كورونا ومسحة جديدة خلال 48 ساعة

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، أن المسحة الطبية الخاصة باللاعب محمد أشرف روقا للكشف عن كورونا جاءت سلبية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للموقع الرسمي، أن روقا سيخضع لمسحة أخرى تأكيدية خلال ٤٨ ساعة للاطمئنان عليه، ومن ثم سيتحدد موعد انتظامه بالتدريبات.

وفي سياق متصل عقدت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك اجتماعا اليوم برفقة المكتب التنفيذي لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء.

وعلم "دوت الخليج"، أن اللجنة وافقت على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إتيان الفرنسى بشكل نهائي.

ويجري حاليا وضع الرتوش الأخيرة لحسم صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسى من خلال الاتفاق على بعض بنود التعاقد بين الطرفين.

وتقدم نادي سانت إيتان الفرنسى بعرض مالى للظفر بخدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخبين الأول والأولمبي مقابل 4.5 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات الأخرى مثل 300 ألف دولار حال مشاركة اللاعب مع الفريق فى دورى أبطال أوروبا و200 ألف دولار فى حال مشاركته مع الفريق فى الدورى الأوربى و100 ألف دولار حال تسجيل 10 أهداف و15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأى نادٍ على أن تسدد لخزينة الزمالك مبلغ 2.5 مليون دولار فى يناير الجارى و2مليون دولار فى فبراير 2022 .

فى حين طلبت إدارة الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو للتفريط فى البلدوزر الأبيض بجانب 500 ألف يورو حال مشاركته فى دوري الأبطال و500 ألف يورو حال تسجيله 10 أهداف مع الفريق والحصول على نسبة 20 % من عائد بيعه لأى نادٍ آخر.