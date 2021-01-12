طالب سيد عبد الرازق بازوكا، نجم نادي الإسماعيلي السابق، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل في أزمة الإسماعيلي، وإنقاذ الفريق من سلسلة الأزمات التي يعاني منها منذ فترة طويلة.
وأضاف "بازوكا"، في تصريحات ملتفزة ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، أتمنى تدخل وزير الرياضة وإنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار الحالى بسبب مجلس إبراهيم عثمان.
واختتم بازوكا، "هناك العديد من الأسماء البارزة التي تصلح لرئاسة النادي مثل محمد أبو السعود أو عبد المنعم عمارة أو يحيى الكومـي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بازوكا: أطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.