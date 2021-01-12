بازوكا: أطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة الإسماعيلي

طالب سيد عبد الرازق بازوكا، نجم نادي الإسماعيلي السابق، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل في أزمة الإسماعيلي، وإنقاذ الفريق من سلسلة الأزمات التي يعاني منها منذ فترة طويلة.

وأضاف "بازوكا"، في تصريحات ملتفزة ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، أتمنى تدخل وزير الرياضة وإنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار الحالى بسبب مجلس إبراهيم عثمان.

واختتم بازوكا، "هناك العديد من الأسماء البارزة التي تصلح لرئاسة النادي مثل محمد أبو السعود أو عبد المنعم عمارة أو يحيى الكومـي".