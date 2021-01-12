عبد المنصف: بيراميدز مدجج بالنجوم.. وأتمنى الاستمرارية لأطول فترة ممكنة

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة إن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت صعبة للغاية، نظرًا للإمكانات الكبيرة لفريق بيراميدز وكم النجوم المتواجدين بصفوفه. وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’البريمو’’ عبر قناة ’’Ten’’ أن فريق بيراميدز مليء بالنجوم واللاعبين الدوليين، والتعادل اليوم بمثابة الفوز بالنسبة لفارق الإمكانات بين الفريقين. واختتم عبد المنصف، أتطلع دائما إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية وأتمنى الاستمرارية بالملاعب لأطول فترة ممكنة.

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