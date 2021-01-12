تعليق مثير من زيزو بعد أنباء تمرده ورحيله عن الزمالك.. فيديو

قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه يحترم تعاقده مع الفارس الأبيض، ويؤكد تقديره واحترامه لكل من تحدث في وسائل الإعلام.

وأضاف أحمد سيد زيزو، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه تفاجأ بمكالمة والده بأحد البرامج الرياضية وانتقاده لإدارة الزمالك، لرفضها رحيل نجله إلى الأمارات برغم الموافقة على رحيل مصطفى محمد.

وأوضح أحمد سيد زيزو، إن الجميع يعلم مدى حبه للزمالك ، وأنه محترم لتعاقده مع الفارس الأبيض وسيبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم له داخل النادي.