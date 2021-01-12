قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه يحترم تعاقده مع الفارس الأبيض، ويؤكد تقديره واحترامه لكل من تحدث في وسائل الإعلام.
وأضاف أحمد سيد زيزو، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه تفاجأ بمكالمة والده بأحد البرامج الرياضية وانتقاده لإدارة الزمالك، لرفضها رحيل نجله إلى الأمارات برغم الموافقة على رحيل مصطفى محمد.
وأوضح أحمد سيد زيزو، إن الجميع يعلم مدى حبه للزمالك ، وأنه محترم لتعاقده مع الفارس الأبيض وسيبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم له داخل النادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق مثير من زيزو بعد أنباء تمرده ورحيله عن الزمالك.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.