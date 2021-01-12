عبد المنصف: اقتربت من تحطيم رقم الحضري وأتواصل دائمًا معه

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة إنه اقترب من تحطيم رقم عصام الحضري أسطورة حراسة كرة القدم المصرية، من حيث عدد المباريات في الدوري العام.

وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة تن، قائلا: ٣٠ مباراة تفصلني عن تجاوز رقم عصام الحضري في بطولة الدوري المصري الممتاز ، و أتطلع دائمًا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

واختتم عبد المنصف قائلا: عصام الحضري على تواصل دائم معي وكان أول من هنأني بعد تألقي خلال لقاء الأهلي الذي انتهى بالتعادل السلبي.