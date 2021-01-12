الشيشيني: رفضت تقديم استقالتي وهذه أسباب تراجع نتائج أسوان

"رفضت تقديم استقالتي" بهذه الكلمات بدأ سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق حديثه.
وقال الشيشيني، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "اكثر من لاعب رحل عن اسوان قبل بداية الموسم، وكنا منتظرين القيد لضم لاعبين وتدعيم الفريق ولكن اضطررنا في النهاية للتعاقد مع لاعبين بشكل حر، على قدر المتاح.
واردف: فترة الاعداد لم تكن كبيرة، واتفقت مع مسئولي الفريق عدم انتظار نتائج جيدة قبل مرور خمسة مباريات على الاقل.
واشار: فزنا في اول مباريتين، وهذا كان غير متوقع، وكنت اعلم اننا سوف نتراجع في النتائج مجددا، لاني اعلم امكانيات فريقي جيدا، "والمدرب اللي ميعرفش امكانيات فريقه مبيعرفش كورة".
واكد: تعرضنا لضغط مباريات كبير، لا يتحمله اي ناد.
وكشف: طلبت مني الادارة تقديم الاستقالة لحفظ ماء وجهي، ولكني رفضت كي اتمكن من الحصول على الشرط الجزائي، وايضا هناك بنود الان تمنع اي مدرب يتقدم باستقالته من التدريب مرة اخرى في نفس الموسم، وبالفعل تمت إقالتي وحصلت على مستحقاتي، اتعامل مع مسئولين محترمين.
واتم: وصل لي عروض خلال وجودي مع اسوان من خارج مصر ولكني رفضتها لأنني كنت مركز مع فريقي.
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